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    Шоу-биз

    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда

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    <p>Рианна</p> <p>Фото: instagram / badgalriri</p> - Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда

    Рианна

    Фото: instagram / badgalriri

    Звезда порадовала поклонников новыми видео

    Популярна певица Рианна продолжает продвигать свою косметическую марку Fenty Beauty, и делает это весьма эффектно. Доказательство тому - ее новый кадр из фотосессии, которым она поделилась в своем Instagram. На фото 31-летняя звезда позирует в золотом мини-платье с глубоким декольте и босоножках ему в тон.

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    Такой цвет наряда певица выбрала не случайно - таким образом она объявила о возращении одного из самых популярных бьюти-продуктов ее марки, хайлайтера для тела Body Lava, который она нанесла и на свое тело для этой фотосессии.

    Этот хайлайтер снискал большую любовь у поклонников Fenty Beauty с момента запуска косметической линейки Рианны. Теперь же певица представила блеск для тела в трех разных оттенках: Trophy Wife (именно его и демонстрирует Рири), Who Needs Clothes и Brown Sugar. Причем Trophy Wife сначала был выпущен исключительно как хайлайтер для лица, но стал так популярен, что был преобразован в блеск для тела.

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    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Вся в золоте: Рианна снялась в новой рекламе своего косметического бренда
    Фото: instagram / badgalriri

    Продвигает Рианна не только свою косметическую марку, но и бренд нижнего белья Savage x Fenty. Фэшн- и бьюти-индустрии в последнее время занимают ее куда больше, нежели мир шоу-бизнеса.

     

    знаменитости мода и красота певица шоу-бизнес
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