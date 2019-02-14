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    Шоу-биз

    У сериала «Большая маленькая ложь» не будет 3 сезона

    • Розсилка
    У сериала «Большая маленькая ложь» не будет 3 сезона

    На днях стало известно, что второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» выйдет на HBO 5 июня. Создатели поспешили заверить, что третьего сезона у драматического шоу с невероятно звездным актерским составом не будет.

    «Пока никаких планов на третий сезон у нас нет. Мы довольны тем, как заканчивается история во втором сезоне», – заявил исполнительный продюсер Дэвид Е. Келли.

    Примечательно, что в свое время и появление второго сезона вызвало удивление у зрителей – по крайней мере, у тех, кто читал одноименный роман Лианы Мориарти. Бестселлер писательницы лег в основу первого сезона, имевшего логическое завершение, не подразумевающее продолжения.

    Однако продюсеры посчитали по-другому, и, заручившись поддержкой Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лоры Дерн и Шейлин Вудли, с энтузиазмом приступили к работе над второй частью. Более того, каким-то образом шоураннерам проекта удалось заполучить Мерил Стрип, она сыграла мать Перри Райта, погибшего героя Александра Скарсгарда.

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    У сериала «Большая маленькая ложь» не будет 3 сезона
    У сериала «Большая маленькая ложь» не будет 3 сезона
    У сериала «Большая маленькая ложь» не будет 3 сезона
    У сериала «Большая маленькая ложь» не будет 3 сезона

    Напомним, что действие сериала «Большая маленькая ложь» разворачивается в прибрежном городке Монтерей. В центре сюжета – несколько семей, которых тесно связывает трагический инцидент, произошедший на школьном благотворительном вечере. «БМЛ» оказался одним из самых успешных проектов HBO и удостоился четырех «Золотых глобусов», в том числе и в номинации «Лучший мини-сериал».

    Джерело: popcornnews

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