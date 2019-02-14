Папарацци засняли Дженнифер Энистон на следующий день после вечеринки в честь ее 50-летия



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Дженнифер Энистон

На вечеринке актрисы гулял весь Голливуд

50-летняя Дженнифер Энистон крайне ответственно подходит к своей работе и считает, что день рождения — еще не повод устраивать себе полноценный выходной. С размахом отметив юбилей вместе с близкими друзьями в ночь с воскресенье на понедельник, уже на следующий день актриса прибыла на съемочную площадку сериала Untitled Morning Show Drama, причем даже после бессонной ночи звезда выглядела довольно бодро и свежо.

Напомним, что накануне Дженнифер устроила грандиозный праздник по случаю своего 50-летия. На вечеринке, которая прошла в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, гулял весь Голливуд.

В числе приглашенных были и экс-супруг актрисы, 55-летний Брэд Питт, и ее экс-возлюбленный Джон Майер. А вот другой бывший муж актрисы, 47-летний Джастин Теру (актеры объявили о рсставании ровно год назад), на торжестве так и не появился, однако о дне рождения Джен он все же не забыл и трогательно поздравил ее в соцсетях.