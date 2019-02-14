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    Жизнь

    Когда никто не знает песен Beatles: вышел трейлер фильма «Вчера»

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    Скриншот видео - Когда никто не знает песен Beatles: вышел трейлер фильма «Вчера»
    Скриншот видео

    Комедия рассказывает о том, как музыкант воспользовался хитами легендарной группы.

    На Youtube-канале B&H Film Distribution Company февраля вышел дублированный трейлер фильма «Вчера» (Yesterday), названный в честь известной песни группы The Beatles.

    Комедия рассказывает о музыканте-неудачнике Джеке, который оказывается в другом мире, где никто не знает о Beatles. Джек не теряется и выдает песни легендарной группы за свои – и к нему приходит успех.

    Исполнителем главной роли выступил Химеш Патель, также в фильме снимались Лили Джеймс, Кейт Маккинон, Ана де Армас. Режиссерское кресло занял Дэнни Бойл, который работал над фильмами «На игле» и оскароносным «Миллионером из трущоб». В прокат фильм выйдет осенью 2019 года.

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    трейлер кино
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