Когда никто не знает песен Beatles: вышел трейлер фильма «Вчера»
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Розсилка
Скриншот видео
Комедия рассказывает о том, как музыкант воспользовался хитами легендарной группы.
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Комедия рассказывает о музыканте-неудачнике Джеке, который оказывается в другом мире, где никто не знает о Beatles. Джек не теряется и выдает песни легендарной группы за свои – и к нему приходит успех.
Исполнителем главной роли выступил Химеш Патель, также в фильме снимались Лили Джеймс, Кейт Маккинон, Ана де Армас. Режиссерское кресло занял Дэнни Бойл, который работал над фильмами «На игле» и оскароносным «Миллионером из трущоб». В прокат фильм выйдет осенью 2019 года.
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