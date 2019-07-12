Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились



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Хайди Клум и Том Каулитц

46-летняя Хайди Клум вышла замуж за 29-летнего гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца. Причем еще в феврале

В распоряжение портала TMZ попали документы о заключении брака Хайди Клум и Тома Каулитца, датированные 22 февраля 2019 года. Дата выбрана не случайно - Клум и Каулитц познакомились именно в этот день год назад.

Оказалось, что Хайди и Тома видели в день их свадьбы и даже сфотографировали - при выходе из ресторана Mr. Chow, где они отмечали это важное событие. Стоит отметить, что пара официально не прокомментировала факт свадьбы, а все так же радует поклонников совместными снимками.

Напомним, влюбленные обручились в декабре 2018 года - в канун Рождества, о чем сообщили на своих страницах в Instagram.

Джерело: Hello!