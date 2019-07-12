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    Жизнь

    Ирина Шейк: Я собираюсь ходить с морщинами, и они у меня уже есть

    • Розсилка
    Ирина Шейк - Ирина Шейк: Я собираюсь ходить с морщинами, и они у меня уже есть
    Ирина Шейк
    instagram.com/irinashayk

    Сексапильная модель дала откровенное интервью американской версии журнала Harper's Bazaar

    Поклонники красотки ждут подробностей о личной жизни модели и причин расставания с Бредли Купером, но этот разговор состоялся еще до разрыва с актером. В коротком интервью Ирина Шейк рассказала о материнстве, дочери и красоте.

    Сексапильная модель призналась, что ее стиль и привычки не поменялись после рождения дочери.

    «Назовите мне одну причину, по которой, став матерью, вы теперь должны носить юбку подлиннее. Нет! Я не верю в это. Абсолютно! Как эта идея вообще пришла людям в голову? Почему ты должна изменить себя, свое самоощущение только потому, что стала матерью? Ответьте мне на этот вопрос. Назовите хотя бы одну причину! Я не верю в это», - сказала Шейк.

    Также модель рассказала, что материнство совершенно не отяготило ее жизнь.

    «На самом деле, нет каких-то особенных сложностей. Мне кажется, если ты любишь кого-то, ты можешь правильно расставить приоритеты. Материнство - это лишь еще одна сфера моей жизни», - отметила fashion-дива.

    Также, в коротком интервью глянцевому изданию модель призналась, почему выбрала для дочери такое необычное имя - Леа Де Сейн.

    «Я назвала свою дочь в честь моей бабушки - ее звали Галия. А вторая часть имени от слова Сена - названия реки в Париже», - отметила Шейк.

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    Стоит отметить, что в интервью не обошлось без вопросов о красоте и пластических операциях. Ирина Шейк призналась, что пока еще не прибегала к услугам хирургов.

    «Мне нравится гимнастика для лица. Я не росла в том мире, где на лицо наносили огурцы или клубнику или, наоборот, дорогие крема. Я верю в аппаратную косметологию. Но если кто-то хочет накачать себе губы, вперед. Я не сужу никого. Но я всегда буду выступать за естественную красоту, хотя я не идеальна. У меня и второй подбородок иногда появляется. Идеальной красоты не существует в мире. Я собираюсь ходить с морщинами, и они у меня, кстати, уже есть. Мы должны уже принять тот факт, что наше лицо и тело меняются с возрастом», - заявила модель. 


    Джерело: Hello!

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