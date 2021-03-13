Интрига раскрыта. Винник рассказал об отношениях с 19-летней красоткой из «Х-Фактора»

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное

Популярный певец Олег Винник сделал откровение, появившись в компании юной брюнетки. 47-летний артист опубликовал серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, сделанных во время его недавнего концерта в Броварах.

Винник выступил на одной сцене вместе с начинающей певицей Элиной Иващенко.

На кадрах, которыми поделился Олег, он держал юную протеже за руку, они оба счастливо улыбались.

«Друзья, одна из интриг раскрыта! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девочкой, талантливой вокалисткой – Элиной Иващенко, которая впоследствии стала победителем «Х-фактора» и «Славянского базара». И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути. На моем концерте в Броварах состоялась live-премьера нашего с Еленой дуэта. Ждите студийную версию композиции «Бриллианты». Скоро», - сообщил Винник.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:

«Мы уже ждать просто не можем! Очень заинтригованы, и лично я, каждый час обновляю Вашу с Еленой страницы! Потому бесконечно жду!», «Очень понравилась песня», «Это было шикарно!! И Элина классная!», «Олег, я очень рада, что для выполнения такой прекрасной композиции «Бриллианты» вы выбрали дуэт именно с Еленой Иващенко! Очень достойный дуэт, два бриллиантовых голоса в одной песне! Браво!», - комментируют фото пользователи сети.

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