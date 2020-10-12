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    Жизнь

    Умерла знаменитая «девушка Бонда» (фото)

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    Британская актриса и модель Маргарет Нолан - Умерла знаменитая «девушка Бонда» (фото)
    Британская актриса и модель Маргарет Нолан

    Причина смерти артистки не уточняется

    Британская актриса и модель Маргарет Нолан, сыгравшая «девушку Джеймса Бонда» в фильме «Голдфингер», умерла в возрасте 76 лет. Об этом в Twitter сообщил режиссер Эдгар Райт.

    «Я работал с ней в прошлом году, она играла небольшую роль в "Прошлой ночью в Сохо". Она была очень веселой и умной, и, как можно догадаться, у нее была масса удивительных историй. Я очень рад, что знал ее», — написал кинематографист.

    Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

    В «Голдфингере», вышедшем в 1964 году, Нолан сыграла массажистку Бонда. Она также появилась в титрах фильма, покрытая краской. Помимо этого, актриса снялась в картине с участниками группы The Beatles «Вечер трудного дня», лентах «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы» и «Великий инквизитор», а также в сериалах «Возвращение в Брайдсхед» и «Сыщики-любители экстра-класса».

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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