Умерла знаменитая «девушка Бонда» (фото)

Причина смерти артистки не уточняется

Британская актриса и модель Маргарет Нолан, сыгравшая «девушку Джеймса Бонда» в фильме «Голдфингер», умерла в возрасте 76 лет. Об этом в Twitter сообщил режиссер Эдгар Райт.

«Я работал с ней в прошлом году, она играла небольшую роль в "Прошлой ночью в Сохо". Она была очень веселой и умной, и, как можно догадаться, у нее была масса удивительных историй. Я очень рад, что знал ее», — написал кинематографист.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2