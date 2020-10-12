Умерла знаменитая «девушка Бонда» (фото)



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Британская актриса и модель Маргарет Нолан

Причина смерти артистки не уточняется

Британская актриса и модель Маргарет Нолан, сыгравшая «девушку Джеймса Бонда» в фильме «Голдфингер», умерла в возрасте 76 лет. Об этом в Twitter сообщил режиссер Эдгар Райт.

«Я работал с ней в прошлом году, она играла небольшую роль в "Прошлой ночью в Сохо". Она была очень веселой и умной, и, как можно догадаться, у нее была масса удивительных историй. Я очень рад, что знал ее», — написал кинематографист.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

В «Голдфингере», вышедшем в 1964 году, Нолан сыграла массажистку Бонда. Она также появилась в титрах фильма, покрытая краской. Помимо этого, актриса снялась в картине с участниками группы The Beatles «Вечер трудного дня», лентах «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы» и «Великий инквизитор», а также в сериалах «Возвращение в Брайдсхед» и «Сыщики-любители экстра-класса».

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