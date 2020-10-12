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    Шоу-биз

    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)

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    Супермодель Белла Хадид - Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, поделилась снимками в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На опубликованных пляжных фото 24-летняя знаменитость позирует в ярком бикини розово-оранжевого цвета. Ее запечатлели в воде с мокрыми волосами. Свой образ Хадид дополнила солнцезащитными очками и множеством украшений: браслетами, подвесками, кольцами, серьгами, а также цепочкой на талии. «Просто оставь меня», — подписала она пост, который набрал больше 1,7 миллиона лайков.

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    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    Супермодель Белла Хадид едва уместила упругую грудь в крошечном бикини (фото)
    instagram.com/bellahadid/

    Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Хочу написать стихотворение о твоей красоте», «Выглядишь потрясающе», «Я даже не могу выбрать любимый кадр», «Совершенство», «Ты сногсшибательна», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
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