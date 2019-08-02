Наталья Могилевская празднует день рождения в загадочном месте: фото и популярные клипы именинницы

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Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская сегодня принимает многочисленные поздравления от своих поклонников. В этот летний день ей исполняется 44 года

Пока что мы не знаем, как звезда будет отмечать личный праздник, но прекрасное настроение — гарантировано.

В своем Instagram- аккаунте именинница показала счастливые кадры з локації «Там Где Счастье». Что именно имела в виду звезда остается только догадываться.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Спасибо всем за поздравления! Рассказывайте, как обычно вы проводите свой праздник? Ни за что не отгадаете!!!! В этом году я очень необычно праздную свой день рождения. Ваши предположения, где я сейчас?» - подписала праздничное фото Наталья.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Надеемся Могилевская хорошо отдохнет, ведь накануне звезда намекала, что снова примет участие в шоу «Танцы со звездами». Кроме этого, артистка намекнула, что не против снова стать в пару с Игорем Кузьменко. «Возможно, еще сезон отплясать, что скажете?», – поинтересовалась певица у своих подписчиков.

А пока Наталья отдыхает и готовится к новому сезону любимого шоу ее поклонники вспоминают любимые клипы исполнительницы:

Свой первый музыкальный клип Наталия Могилевская срежиссировала самостоятельно. Основой для видеоклипа стала композиция «Вспоминай». Первый же студийный альбом «Ла-ла-ла», вышедший годом позже, стал платиновым, а заглавная композиция возглавляла хит-парады.

Благодаря песне «Місяць» Наталия Могилевская была признана лучшей украинской исполнительницей года.

Еще большей популярностью пользовались шлягеры «Лимоновый фонарь», «Полюби меня такой», «Зима (Плюшевый мишка)» и «Відірватись від землі».

В этот период Наталия получила почетное звание Заслуженной артистки Украины, а затем и Народной артисткой Украины.

В 2017 году музыкант записала новую песню «Я танцевала».

За свежую композицию этого же года «Я завелась» Наталия была номинирована на награду «M1 Music Awards» в двух номинациях «Хит года» и «Золотой Граммофон».