«Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип



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Maruv

Певица выпустила новую песню

Украинская певица Maruv, которая в день выборов страстно целовалась с девушкой на концерте в провинциальном российском клубе, выпустила новый клип.

Не удивительно, что представительница лейбла странны-агрессора выпустила песню на российском языке. В музыке певица экспериментирует со стилями: начало песни с битом, стилизованный под японские ударные инструмент, контрастирует с продолжением под акустическую гитару.

В визуальном плане клип ничем не отличается от предыдущих работ певицы: те же позы, те же танцы, другие только декорации.