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    Шоу-биз

    «Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип

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    Maruv - «Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип
    Maruv

    Певица выпустила новую песню

    Украинская певица Maruv, которая в день выборов страстно целовалась с девушкой на концерте в провинциальном российском клубе, выпустила новый клип.   

    Не удивительно, что представительница лейбла странны-агрессора выпустила песню на российском языке. В музыке певица экспериментирует со стилями: начало песни с битом, стилизованный под японские ударные инструмент, контрастирует с продолжением под акустическую гитару.

    В визуальном плане клип ничем не отличается от предыдущих работ певицы: те же позы, те же танцы, другие только декорации.

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    «Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип
    «Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип
    «Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип
    «Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип
    «Замолчи и дай мне»: Maruv представила очередной провокационный клип
    facebook.com/yulapragency

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