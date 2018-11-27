Леся Никитюк призналась, что каждый выход на паркет «Танцев со Звездами» давался очень тяжело



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Леся Никитюк и Максим Ежов

Каждый раз танцевать, как в последний, – и дойти до финала! Это все о паре Леси Никитюк и Максима Ежова.

Немного отдохнув после финальной битвы на паркете, Леся раскрыла Scotch секрет своего серебра на шоу «Танцы со Звездами».

«Финал «Танцев со звездами» для меня был четырнадцатым! Каждый наш выход на паркет давался нам очень тяжело. Мы каждый раз думали, что он будет финальным! Да! Каждый эфир танцевали, как последний. И если бы не зрительская поддержка – так бы и случилось. Люди, то, что вы сделали – это невероятно! Теперь я с уверенностью могу сказать, что мы выиграли самый важный приз – «Приз зрительских симпатий».

Телеведущая любит честность и всегда откровенна с судьями и зрителями. Поэтому на паркетные подвиги ее всегда вдохновлял украинский народ, любовь и поддержка которого не раз спасала Лесю от вылета.

«Шоу «Танцы со звездами» и колоссальна зрительская поддержка – это то, что помогло мне усовершенствовать себя и еще больше поверить в свои возможности.

В детстве, когда я сказала маме, что хочу петь, мама попросила меня спеть, я спела, и она сразу отвела меня в бассейн. Чуть позже я попросила маму отдать меня на танцы – мама продолжила водить меня в бассейн.

Когда я пришла на проект «Танцы со звездами» мама, возможно, пожалела, что тогда не отдала меня на танцы, - смеётся ведущая Нового канала, - Но за 14 недель я прошла курс «боевого» танцора. Я танцевала для всех тех, кто забыл про веру в себя и свои возможности, для тех кто не верит, что можно достичь чего-то без денег и связей, для тех, кто ищет причину «почему нет». Пожалуйста, хоть раз, скажите себе – Да! Надо самому идти к своим мечтам, несмотря ни на что», - отметила телеведущая.

Также Леся отметила, что за эти четыре месяца она поняла, что танец – это, как жизнь!

«Как бы там ни было, самое главное, чтобы каждый этап танца, как и сам танец, заканчивался овациями, – говорит ведущая Нового канала. - Победители меняются каждый год, а «Богиня Ламината» одна!»