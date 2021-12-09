Анита Луценко объяснила, почему так трудно похудеть в бедрах

Фитнес-тренер уверена, что приседания – очень действенные упражнения

Анита Луценко, известный специалист по похудению, на своей странице в Инстаграм поделилась несколькими секретами желанной стройности.

«Я, как и большинство украинок с типом «груша»: низ тяжелее, лишнее идет в попу, бедра, коленки, у кого-то – голени, – пишет Анита. – Талия при этом заплывает позже, затем руки, и уже после этого щеки. Второй типаж – «яблоко»: ноги худые (короткие юбки и платья с прикрытым животом – это конек), все лишнее уходит в живот, спину и руки.

Что делаем:

Для «груши»: акцент на еду и массаж. Упражнения делаем и для верхней части тела, и для нижней. Должен быть баланс по мышцам, а то может получиться так, что вверх уже «высох», а до низа похудение только начинает приближаться. На самом деле, тело худеет везде равномерно. Просто сверху до костей два см жира, а снизу 20 см, вот и кажется, что нижняя часть не худеет совсем.

Для «яблока»: акцент на питание. Живот с удовольствием покидает объемы. Тренируем и верх, и низ, чтобы был баланс. Очень действенны приседания – так мы активизируем миллион процессов в теле, которые помогают худеть равномерно.