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    Экс-солистки «НеАнгелов» продолжают ссориться

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    Слава Каминская готова &laquo;гордо нести звание &laquo;Главного абьюзера страны&raquo; - Экс-солистки «НеАнгелов» продолжают ссориться
    Слава Каминская готова «гордо нести звание «Главного абьюзера страны»

    Слава Каминская выпустила песню «о наболевшем»

    После серии недавних скандалов с Викторией Смеюхой бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская выпустила ироничный трек «Абьюзер». Видео уже доступно на YouTube.

    По словам артистки, она планировала издать альбом, но в силу обстоятельств, решила порадовать поклонников треком «о наболевшем». «Абьюзер» – это история из личной жизни Славы и ее психологический манифест против любого рода ограничений в отношениях. Несмотря на веселое настроение песни, артистка считает этот трек автобиографичным.

    Напомним, что несколько недель назад экс-солистка группы «Неангелы» Виктория Несмеюха дала несколько интервью прессе, где рассказала шокирующие подробности о нравах, царивших в коллективе. Виктория утверждает, что Слава Каминская постоянно оскорбляла ее и даже била.

    «Большинство людей считают, что некорректные высказывания моей бывшей коллеги – это пиар, – говорит Каминская – Но я считаю это подлостью. Я готова гордо нести звание «Главный абьюзер страны», но, помимо названия, в этой песне нет ничего о вышеупомянутой женщине».

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    Теги: знаменитости скандал шоу-бизнес Слава Каминская
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    Экс-солистки «НеАнгелов» продолжают ссориться