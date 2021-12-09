Экс-солистки «НеАнгелов» продолжают ссориться

Слава Каминская выпустила песню «о наболевшем»

После серии недавних скандалов с Викторией Смеюхой бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская выпустила ироничный трек «Абьюзер». Видео уже доступно на YouTube.

По словам артистки, она планировала издать альбом, но в силу обстоятельств, решила порадовать поклонников треком «о наболевшем». «Абьюзер» – это история из личной жизни Славы и ее психологический манифест против любого рода ограничений в отношениях. Несмотря на веселое настроение песни, артистка считает этот трек автобиографичным.

Напомним, что несколько недель назад экс-солистка группы «Неангелы» Виктория Несмеюха дала несколько интервью прессе, где рассказала шокирующие подробности о нравах, царивших в коллективе. Виктория утверждает, что Слава Каминская постоянно оскорбляла ее и даже била.

«Большинство людей считают, что некорректные высказывания моей бывшей коллеги – это пиар, – говорит Каминская – Но я считаю это подлостью. Я готова гордо нести звание «Главный абьюзер страны», но, помимо названия, в этой песне нет ничего о вышеупомянутой женщине».