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    Травести-дива Монро рассказала, как допивала из чужих бокалов (видео)

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    Монро очень активна в соцсетях - Травести-дива Монро рассказала, как допивала из чужих бокалов (видео)
    Монро очень активна в соцсетях
    фото из открытых источников

    Телеведущая и известный блогер проверяла на камеру правдивость советов из интернета

    Монро вместе со своей подругой Алиной Доротюк, автором YouTube-канала Dorotye, проверяли на камеру совет из интернета: как пить шампанское, чтобы на бокале не оставалось следов от губной помады. Совет оказался совершенно недейственным, а вот разговор подруг – интересным.

    «Вот сижу я, скажем, на приеме у Леночки Зеленской, обсуждаем что-то важное, – смеется Монро. – И я при всех слегка облизываю бокал с тыльной стороны, как нам советуют, вот сейчас попробую».

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    Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

    «Но ничего не получается: помада остается! – продолжает еще веселее Монро. – Но с другой стороны, тоже неплохо – таким способом можно «пометить» свой бокал, чтобы никакая «тварь» его «не поцупила». Когда мне было 18, и я ходила по клубам, могла допить». «За кем-то другим?» – переспросила подруга Алина. «Да! Я абсолютно небрезгливая: мороженка упала – подниму».

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    Теги: алкоголь скандал артист шоу-бизнес телеведущая
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    Травести-дива Монро рассказала, как допивала из чужих бокалов (видео)