Ирину Билык закатали в асфальт (фото)



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Певица Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna/

Певица получила персональную звезду в центре Киева

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык получила звезду в центре Киева. Личная звезда артистки появилась на аллее славы звезд в центре города. Певица пришла на мероприятие в маске и в костюме цвета зеленый неон

Открыть памятный знак планировали еще в апреле к пятидесятилетию народной артистки, но из-за карантина мероприятие пришлось перенести. Сегодня все также происходило по противоэпидемическим правилам. Певица была в маске с золотой вышивкой и перчатках. Поздравить Ирину Билык пришли ее звездные друзья — Юрий Рыбчинский, Дмитрий Коляденко, Асия Ахат, Алина Гросу и поклонники артистки.

Сама Билык призналась, что самая дорогая награда для нее — не какие-то звезды или звания, а любовь ее поклонников.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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