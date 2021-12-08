Алек Болдуин напал с зонтом на журналиста из-за вопросов об убитой украинке (видео)

Голливудский актер говорит, что не нажимал на курок в момент трагедии

Журналист Джон Левин из New York Post разместил в Твиттере видео о попытке задать голливудскому актеру Алеку Болдуину несколько вопросов. Репортер говорит, что случайно столкнулся с ним в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка. Вопросы касались трагедии, которая случилась в конце октября на съемках фильма «Ржавчина». Как известно, во время записи очередной сцены Болдуин стрелял из револьвера, думая, что он бутафорский, но оружие оказалось заряженным. Актер смертельно ранил оператора – украинку Галину Хатчинс.

На днях, впервые с момента трагедии, актер дал интервью телеканалу ABC. В нем он заявил, что не знал о том, что оружие в его руках настоящее. По словам Болдуина, он не нажимал на курок в тот злополучный день и, тем более, не целился в членов съемочной группы. «Я никогда не направлю на человека оружие и не выстрелю в него. Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере», – заверил Болдуин и расплакался.

Первые снимки после трагедии. Фото: Santa Fe New Mexican

В понедельник, сразу после того, как окружной прокурор заявил, что ему все еще предъявлены обвинения в уголовном преступлении, актер удалил свой аккаунт в Твиттере.

Именно об этом странном интервью и планировал поговорить репортер, но только начал задавать вопросы, испытал на себе невероятный гнев артиста. В какую-то минуту казалось, что актер вот-вот бросится в драку. Супруга Болдуина Хилария, как могла, пыталась сгладить ситуация и все время повторяла журналисту: «Вы должны уйти!»