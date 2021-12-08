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    Нина Матвиенко призналась, что мечтает выгнать дочь из дома

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    Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко&nbsp; - Нина Матвиенко призналась, что мечтает выгнать дочь из дома
    Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко 
    instagram.com/tonya_matvienko/

    Артистка переживает за комфорт своей дочери и ее семьи

    Легендарная украинская артистка Нина Матвиенко в программе «Звездный путь» призналась, что очень ждет переезда дочери Тони вместе с ее семьей (мужем Арсеном Мирзояном и пятилетней дочерью) в новый дом.

    Так, народная артистка переживает о комфорте Тони и ее семьи:

    «Я так этого жду, с большим удовольствием. Еще и так выпихну. Потому что мне жаль их. В одной комнате ютятся, костюмы. Это тяжело для них. И на кухне все топчемся, нас много в доме. А так все-таки четыре комнаты будет. Представляете, своя комната, где будут костюмы, обувь», – прокомментировала звезда.

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    Нина Матвиенко призналась, что мечтает выгнать дочь из дома
    Нина Матвиенко призналась, что мечтает выгнать дочь из дома
    Нина Матвиенко призналась, что мечтает выгнать дочь из дома
    instagram.com/tonya_matvienko/

    Тем временем Тоня Матвиенко рассказала, что в новую квартиру они переедут нескоро.

    «Там такая ситуация. Это новостройка и она еще достраивается, документы они нам еще не отдали официально. Это очень затяжной процесс оказался. Обещали одно, потом другое. Мы надеемся, чтобы это вообще произошло», – сказала артистка.

    Ранее сообщалось, что Нина Матвиенко передумала разводиться с мужем и обвинила дочь в семейных проблемах.

    По словам 74-летней певицы, она жалеет, что публично рассказала о конфликте с мужем и о том, что попросила его уйти.

    «Я жалею, что об этом сказала, потому что люди это сильно раздули. Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло потому, что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я», – рассказала Матвиенко, имея в виду, что в их доме живет дочь Тоня Матвиенко со своей семьей.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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    Нина Матвиенко призналась, что мечтает выгнать дочь из дома