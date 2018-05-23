Иво Бобул признался, что ему нечем платить за квартиру

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Иво Бобул

Певец пожаловался на то, что ему трудно зарабатывать на концертах

Народный артист Украины эстрадный певец Иво Бобул, который заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, пожаловался на нищету. Артист подчеркнул, что у не хватает денег на элементарное.

«Уже не те цены, которые были, когда мы работали. Уже те цены называть нельзя, потому что просто люди бедные, не пригласят. Уже половина даже из того, что получали, вот, половина того, может быть. Не за что за квартиру платить, потому что просто нету. Меня жизнь немножко подкосила…», - признался певец.

По словам Бобула, время от времени знакомые и коллеги помогают с приглашениями на те или иные концерты.

«Помогают. Саша Серов помогает, здесь ребята помогают, как только могут. Бывают какие-то концерты, ездим по этим клубам старым. За границу сейчас поеду потому что пригласили. Еду немножко попеть и заработать несколько копеек для жизни. Ситуация очень сложная у меня. Вроде, казалось бы, певец такой видный», - пожал плечами 64-летний артист.

Что же касается президентских амбиций, то артист отметил, что его громкое заявление о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост была просто шуткой.

Джерело: Обозреватель