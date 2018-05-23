  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Еще один украинский певец планирует пойти в президенты

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Иво Бобул - Еще один украинский певец планирует пойти в президенты
    Иво Бобул

    Певец удивил поклонников неожиданным заявлением

    После громких сообщений о том, что Вакарчук, Зеленский и Винник имеют шансы баллотироваться в президенты Украины, о своих амбициях возглавить страну заявил и певец Иво Бобул, пишет «Главком».

    «Обязательно. Сейчас собираю деньги. Они нужны в первую очередь. Народ поддержит, я в этом даже не сомневаюсь», - решительно сказал Бобул, когда его спросили о президентских амбициях.

    «Я решился на этот шаг, потому что вижу, что наша страна идет не туда, куда нужно. Мы летим в пропасть и не можем остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду. Она у меня готова. Как только начнутся выборы и можно будет проанонсировать политическую платформу – мы это все сделаем красиво и правильно», - пояснил певец.

    Он отметил, что деньги на кампанию будет просить у президента США Дональда Трампа. Стоит заметить, что при этом певец улыбался.

    Как сообщалось ранее, Вакарчук и Зеленский возглавили свежий рейтинг политического доверия.

    Читайте также: Олег Винник рассказал, при каком условии пошел бы в президенты.
    Читайте також
    Украинская музыка артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ