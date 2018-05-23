Сергей Бабкин рассказал, за что ему доставалось от родителей в детстве

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Сергей Бабкин

Популярного украинского исполнителя Сергея Бабкина многие знают, как интеллигентного и спокойного человека

Однако, оказывается, Сергей любит похулиганить, за что получал нагоняй от родителей в детстве.

«В детстве, бывало, вытворял что-нибудь эдакое. Как-то раз засунул пальцы в розетку – конечно, после этого меня ждал серьезный нагоняй от родителей. Хотя я их понимаю – тогда меня поругали заслуженно. Ведь это было, как минимум, опасно и могло очень плохо закончиться. Но у меня была одна особенность: зная, что виноват, я сразу же, моментально признавал это и шел извиняться. Говорил: «Мамочка, дорогая, любименькая, прости меня!», падал на колени – и меня почти сразу же прощали», – признался Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью каналу «Украина».

Кстати, по словам музыканта, часто ему делали «скидку» на то, что он в семье – самый младший.

«Старшему брату доставалось больше, конечно. Ведь он старший и должен показывать достойный пример. Мне же могли сказать «ай-яй-яй», помахать пальчиком, но прощали довольно быстро. Тем более, что я всегда сразу же признавался в своем хулиганстве», – отметил Сергей.

Напомним, что недавно Сергей Бабкин и его супруга отпраздновали годовщину свадьбы и снялись в пикантной фотосессии.