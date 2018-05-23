Стало известно, как украинский актер попал в кому после ДТП

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Даниил Каменский

Артист был без сознания в течение двух недель

Звезда украинского фэнтези «Сторожевая застава» Даниил Каменский впервые рассказал о ДТП в марте 2017 года, в результате которого впал в кому и лишился селезенки. Артист отметил, что узнав о двух неделях, проведенных в коме, он сперва не поверил.

«Я ловил машину и не заметил грузовик, который сдавала назад. Было темно и он двигался тихо. Водитель просто сбил меня и переехал», - вспомнил Каменский. При этом, добавил актер, «скорую» пришлось ждать довольно долго.

«В больнице выяснили, что у меня две трещины в тазу и травмирована селезенка (ее пришлось удалить). Две недели я был в коме, но потом меня откачали, слава Богу. К слову, когда проснулся и мне сказали, сколько был без сознания, то я просто офигел. Тех двух недель на самом деле никак не почувствовал», - продолжил он.

Лишь недавно актер стал на ноги, до этого Каменский мог передвигаться лишь с помощью костылей. С момента ДТП прошло более года, а суд с водителем все затягивается.

«О том, что я пережил тогда, вспоминаю просто, как о случае, а не о чем-то трагическом. Знаете, эта ситуация многому меня научила, я стал немного опытнее и повзрослел. Единственное, что меня еще мучает: суд с водителем грузовика затягивается. Неизвестно, сколько еще продлятся бумажная волокита и трепка моих нервов», - добавил Каменский.

Джерело: Обозреватель