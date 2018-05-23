Олег Винник покажет свой стержень в украинской комедии

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Олег Винник

Артист появится в ленте «Безумная свадьба». Это будет его первая большая кинороль

Звезда украинской эстрады Олег Винник присоединился к команде полнометражной комедии «Безумная свадьба» («Скажене Весілля»). Участие в фильме станет первым появлением известного певца на большом киноэкране. Съемки картины начнутся в конце мая, а уже осенью комедия выйдет в широкий прокат, пишет «Главком».

«Я очень рад, что наш «скажений» проект пополнился еще одной звездой. Скажу честно, привлечь к съемкам такого известного востребованного артиста было непросто. Но мы вместе с командой придумали для Олега такую роль, от которой трудно было отказаться, — комментирует продюсер «Скаженого Весілля» Юрий Горбунов. — А вот какую именно — узнаете уже осенью. Зрителей впереди ждет еще немало сюрпризов».

Сам Олег Винник пообещал показать в этой ленте «свой стержень». Накануне съемок он записал забавное видеообращение к будущим зрителям ленты:

Ранее сообщалось, что продюсерский центр Mozgi Entertainment выступит cопродюсером этой картины, а Алексей Потапенко (Потап) — его музыкальным продюсером фильма.

Картина расскажет о директоре районного краеведческого музея Василии Середюке. Отправляя дочь Катю во Францию на учебу, он и не ожидал такого поворота — месяц назад она сообщила, что выходит замуж за французского врача — кардиохирурга Франсуа.

«Середюки — европейская семья» — этот лозунг из уст Василия услышал в районе каждый. Каково же было его удивление, когда он увидел, что желанный европейский зять — афрофранцуз.

Организовать свадьбу так, чтобы она не состоялась — кажется прекрасной идеей. Но когда на пути стоит любовь — неизвестно, удастся ли такой план реализовать.

Режиссером ленты выступит Влад Дикий.