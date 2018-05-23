В сети набросились на Виталия Козловского за концерт в Москве

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Виталий Козловский

Многие оставляют гневные комментариями под снимком артиста в социальной сети

Популярный украинский певец Виталий Козловский, который оскандалился, выступив в Москве 9 мая, выложил первое фото в Instagram после этого концерта. «Иногда молчание – это тоже слова», - отметил артист в подписи под кадром.

На фото он позирует в спортзале, из которого, как известно, часто выкладывает эффектные фото. В ответ на это подписчики принялись активно комментировать заявление артиста:

«Виталик, после поездки к врагу – там тебе и быть, а не в Украине. Пополняй когорту таких же предателей. Забрать следует у тебя звание... Вон из Украины!», «Надо думать, что делаешь. Думал фанаты все проглотят? Надеюсь тебе хорошо заплатили», «Львов тебе этого не простит – ты знал это... Теперь у тебя одна дорога – в Рашку», «Мы с тобой из одного города и мне за тебя очень стыдно... Ты назвал моих предков фашистами... ты ненавидишь Галичину», - пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее Козловский поднялся на московскую сцену на мероприятии, посвященном Дню победы. Сам музыкант признался в этом выступлении лишь после того, как информация о нем появился в прессе. При этом он подчеркнул, что поступил правильно.

Джерело: Обозреватель