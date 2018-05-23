Cosmopolitan Awards-2018: в Киеве назвали самых успешных украинцев

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Monatik

В числе лауреатов: Настя Каменских, Monatik, Елена Лавренюк, Леся Никитюк и другие

22 мая в Киеве состоялось вручение наград Cosmopolitan Awards-2018. На ней были отмечены известные личности, которые достигли больших успехов в своей сфере деятельности. Организаторы церемонии были намерены заявить о таких успешных, целеустремленных, жизнерадостных и независимых людях, с которых хочется брать пример.

Полный список лауреатов:

Певица – NK (Настя Каменских). Певица, телеведущая, судья и наставница восьмого сезона проекта «Х-фактор», бизнес-леди, автор NKblog. Философия женщины: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой.

Телеведущая – Леся Никитюк. Телеведущая, комик, блогер, лицо «Нового канала» с 2018 года, ведущая шоу «Хто зверху» и шести сезонов тревел-шоу «Орел и решка». Побывав практически везде, Леся все еще верит в чудеса и усердно учит китайский язык.

Дизайнер – Елена Рева. Основательница украинского бренда женской одежды класса люкс, работающий в направлении современного дизайна с арт-составляющей. Бренд широко известен своими коллаборациями с молодыми украинскими художниками и поддержкой украинской арт-сцены, что и стало определяющим фактором ценности и уникальности бренда.

Вещи бренда носят Дита фон Тиз, Лена Перминова, Ферги, Николь Шерзингер, Тейлор Свифт, Юлия Пелипас и многие другие. В 2017 году Елена Рева получила награду Best Fashion Award в номинации лучший дизайнер женской одежды.

Открытие года - So Dodo. Концепт-стор корейских брендов, придуманный Лерой Бородиной и Надей Дорофеевой для свободных духом девочек. Здесь представлены молодые корейские бренды, которых не найти в Украине, а скоро появится и серия капсульных коллекций, которые Надя планирует выпускать в коллаборации с любимыми украинскими дизайнерами. Свое пространство SO DODO делит с бьюти-корнером G.Bar, где, помимо стандартных услуг-хитов Джи можно сделать любимые укладки и мейкапы Нади, а еще купить декоративную косметику самых модных корейских брендов.

Карьера года - Нина Левчук, Google. Руководитель Google Marketing Solutions в странах Центральной и Восточной Европы и Ирландии. Идеолог и основатель предпринимательской программы Women's Empowerment Program и первой в Украине Digital Академии Google для женщин, где за два года бесплатно обучилось более 20 тыс. женщин.

Арт – Елена Лавринюк. Украинская актриса театра и кино, в прошлом году Алена Лавренюк сыграла главную женскую роль в одной из самых кассовых отечественных картин – «Dzidzio Контрабас». Но, помимо этого фильма, на счету Алены еще шесть популярных картин и ярких ролей. Кроме кино, Лавренюк часто играет в театральных постановках вместе с легендами украинской сцены.

Спортсменка – Юлия Левченко. Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту. Серебряный призер чемпионата мира, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр в 2014 году в китайском Нанкине, многократная чемпионка Европы среди молодежи. Обладательница национального рекорда среди юниоров.

Инфлюенсер – Саша Пустовит. Ей 22 года, однако несмотря на столь юный возраст, она уже успела родить ребенка (и готовится стать мамой во второй раз), собрать в Instagram-аккаунте более 200 тысяч подписчиков, освоить фортепиано и выучиться на стоматолога. Больше всего фолловеры Саши любят ее трогательные фото с малышом и жизнерадостные видео, в которых блогер делится своими фэшн- и бьюти-находками.

Инфлюенсеры – влиятельные лица. Это понятие получило распространение в последние годы, когда бренды командами набирают для своих кампаний в соцсетях популярных блогеров.

Мужчина года – Monatik. Популярный украинский певец, автор песен, композитор, танцор. Тренер шоу «Голос. Діти» и «Танці з зірками». Победитель в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии M1 Music Awards. Владелец собственной звукозаписывающей студии MonatikChilibiSound. Его хиты взрывают украинские и зарубежные чарты, а песня «Кружит» в англоязычной версии (Spinning) открыла первый полуфинал 62-го международного песенного конкурса «Евровидение-2017», проходившего в Киеве.

Джерело: Обозреватель