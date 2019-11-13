Maruv и Регина Тодоренко получили награды от российского глянца

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Москве состоялось вручение премий по версии российского журнала Glamour

Журнал в главных номинациях отметил сразу двух украинок. Так, одесситка Регина Тодоренко была награждена как «Женщина года», а Maruv – как «Певица года».

Обе знаменитости выбрали красные наряды. Maruv не изменила своему стилю – была в красном латексном боди и таких же высоких перчатках.

Снимком с премии Maruv поделилась на своей странице в Instagram. «Теперь я официально самая гламурная певица года. Спасибо за эту премию журналу Glamour Russia и моим фанам, они у меня активные. Люблю вас!», - написала она.

Тодоренко пришла на мероприятие в роскошном красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре от британского дизайнера David Koma. Эффектный образ дополнили серебристые туфли на каблуке, серьги и яркий макияж.

«Быть «Женщиной года» – это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны! Всех тех, о ком весь этот год мы с командой снимали шоу – сильных, успешных, красивых, женственных, которые успевают делать тысячу дел одновременно, которые строят карьеру, воспитывают ребенка, ставят перед собой цели и идут к ним. Мне очень приятно, что в этом году честь представлять всех этих женщин выпала мне! Спасибо всем вам за то, что посчитали меня достойной этой награды!», - написала она на своей странице в Instagram.