Уставшая после развода с Джонни Деппом Эмбер Херд показала потные подмышки



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Актрисе пришлось самой таскать коробки в офисе Фото: instagram.com/amberheard/

Пользователи удивились внешнему виду актрисы

Звезда «Аквамена» Эмбер Херд опубликовала в соцсети новое фото. Она не побоялась показать себя без макияжа и вечернего платья. Артистка предстала с косичками и влажной от пота футболке. Она позировала в офисе возле коробок, которые ей пришлось самой таскать. Можно с уверенностью сказать, что такой ее фанаты еще никогда не видели.

«Может быть, моим ежедневным занятием должен стать подъем коробок, а не просто жизнь среди них», – посетовала Эмбер.

Пользователи сети были удивлены тому, как выглядит актриса и что ей пришлось поднимать тяжести. «Похоже, что тебе нужна помощь», «Давай я помогу тебе?», «О боже, как тебя так угораздило! Ты все-равно красивая», «Лучшая актриса не боится замарать руки», «Прекрасная, и еще сильная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что после развода конфликт с Деппом тянется до сих пор. Они успели обменяться встречными исками. А не так давно голливудский актер заверил, что Херд не только испортила его репутацию, но и чуть не лишила его пальца. Якобы ему даже потребовалось хирургическое вмешательство после этого.