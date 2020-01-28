Мадонна в ресторане обнажила свой клинок



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Певица и актриса в лиссабонском ресторане продемонстрировала длинный клинок, спрятанный в ее трость

Звезда в шутку пригрозила оружием работникам заведения

Знаменитая американская поп-певица Мадонна в ресторане в Лиссабоне, чтобы выпить хорошего вина. Она была настроена решительно — настолько, что в качестве доказательства серьезности своих намерений обнажила клинок. Трость актрисы с внушительным набалдашником, оказалось, таит в себе секрет. Внутри спрятан длинный клинок, которым Мадонна решила мотивировать сотрудников заведения со словами: «Берегитесь, если вы не дадите мне хорошего вина, вот что произойдет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 26 Янв 2020 в 4:34 PST

«Спасибо, Лиссабон, что приняли меня, мою семью и Madame X», – написала певица в своем Instagram.

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