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    Шоу-биз

    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали

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    <p>27-летняя Maruv проводит отпуск на Бали</p> <div></div> - Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали

    27-летняя Maruv проводит отпуск на Бали

    Фото: instagram.com/maruvofficial/

    Поп-звезда поделилась интересными моментами отдыха со своим супругом Александром

    27-летняя поп-певица Марув расслабляется на одном из самых популярных курортов мира. Украинская певица решила запечатлеть себя на фоне живописного пейзажа. Она показала релакс в бассейне виллы, где остановилась.

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    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали
    Фото: instagram.com/maruvofficial/

    Эксцентричная артистка показала максимально откровенные снимки. Анна позволила рассмотреть свое лицо без косметики. Она выкрасила волосы в голубой цвет и сделала нежный маникюр в светлых тонах.

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