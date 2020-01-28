Марув в купальнике нежно целовалась с мужем на Бали



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27-летняя Maruv проводит отпуск на Бали Фото: instagram.com/maruvofficial/

Поп-звезда поделилась интересными моментами отдыха со своим супругом Александром

27-летняя поп-певица Марув расслабляется на одном из самых популярных курортов мира. Украинская певица решила запечатлеть себя на фоне живописного пейзажа. Она показала релакс в бассейне виллы, где остановилась.

Эксцентричная артистка показала максимально откровенные снимки. Анна позволила рассмотреть свое лицо без косметики. Она выкрасила волосы в голубой цвет и сделала нежный маникюр в светлых тонах.

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