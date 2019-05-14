Известная телеведущая дебютировала в кино



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Ольга Кучер на съемках фильма

Ведущая программы «Вікна-новини» Ольга Кучер снялась в короткометражном фильме «Людина з фотоапаратом»

Картина Виталия Кикотя принимает участие в кинофестивале «Молодість» сразу в двух конкурсных программах: «студенческое кино» и «национальный конкурс/короткометражная лента». О своем первом актерском опыте, роли и сюжете фильма Ольга Кучер рассказала журналистам Scotch.

Ведущая программы «Вікна-новини» Ольга Кучер снялась в короткометражном фильме «Людина з фотоапаратом» Виталия Кикотя. Картина принимает участие в кинофестивале «Молодость» сразу в двух конкурсных программах: «студенческое кино» и «национальный конкурс/короткометражная лента». О первом актерском опыте, своей роли и сюжете фильма Ольга Кучер рассказала подробнее.

«Наш режиссер, с которым мы работали над спецпроектами на телеканале Стб, Виталий Кикоть, предложил мне ролью Мы с ним давно знакомы и мне всегда было интересно работать. Наш с ним подследний проект – сериал «Культурные люди», который выходил в рамках программы «Вікна-новини. В картине «Людина з фотоапаратом» речь идет о талантливом, но непутевом фотографе, который для того, что бы подзаработать денег, снимает места преступлений для милиции», - рассказала Ольга.

По словам телеведущей и начинающей актрисы, дейcтвие картины разворачивается в начале 90-х.

«Можете себе представить, разруха. Мизерные зарплаты. Не хватает продуктов, одежды. А главное – нет возможностей. Брак всего – продукты. Когда ты не знаешь даже, что будет завтра. Мне досталась роль жены главного героя. Она – дочка успешного партийного деятеля могла иметь совершенно иную, «более успешную» жизнь. Но влюбилась в непутевого фотографа»– рассказывает Ольга.

Ольга Кучер не скрывает, что перевоплотиться в депрессивную, но молодую женщину, которая поверила в гений своего мужа и, в конечном итоге, осталась ни с чем – было настоящим вызовом для нее.

«Здесь нет роскошных платьев или макияжа. Меня превратили в измученную женщину, у которой давно погасли глаза. Я жизнелюб по натуре и мне было очень сложно перевоплотиться, в того, кто перестал любить себя, мужа и жизнь», – добавила ведущая.