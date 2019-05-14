  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария

    • Розсилка
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария

    По словам источника, текст все время переписывают, диалоги переделывают в последний момент

    Съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде начались 28 апреля, а у картины до сих пор нет законченного сценария, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. Впрочем, у фильма еще нет и официального названия.

    По словам источника, режиссер Кэри Фукунага, исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг и сценарист Фиби Уоллер-Бридж продолжают постоянно переписывать текст.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария
    И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария

    «Дэниэл пишет. Кэри пишет, - продолжает инсайдер. - У них есть набросок сюжета, но диалоги пишутся в последний момент. Кино так не снимают. Наверное, они разберутся в монтажной. Фильмы в любом случае там и создаются. Но разумно было предположить, что «Бонд» будет более собранным».

    Самого агента 007 в пятый и последний раз сыграет Дэниел Крейг.

     Читайте также: Nana Banana: Нетта Барзилай представила трек, который исполнит в финале «Евровидения-2019»

    Джерело: Esquire

    знаменитости кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ