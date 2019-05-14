И так сойдет: съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались без готового сценария



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По словам источника, текст все время переписывают, диалоги переделывают в последний момент

Съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде начались 28 апреля, а у картины до сих пор нет законченного сценария, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. Впрочем, у фильма еще нет и официального названия.

По словам источника, режиссер Кэри Фукунага, исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг и сценарист Фиби Уоллер-Бридж продолжают постоянно переписывать текст.

«Дэниэл пишет. Кэри пишет, - продолжает инсайдер. - У них есть набросок сюжета, но диалоги пишутся в последний момент. Кино так не снимают. Наверное, они разберутся в монтажной. Фильмы в любом случае там и создаются. Но разумно было предположить, что «Бонд» будет более собранным».

Самого агента 007 в пятый и последний раз сыграет Дэниел Крейг.

Джерело: Esquire