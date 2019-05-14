Соня Плакидюк засветилась в компании известного режиссера в Каннах



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Украинский фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк оказалась в компании именитых звезд

Ничего так объединяет друзей, как заклятые враги, а накануне Каннского кинофестиваля птички и свиньи готовы на все.

Любимые герои объединились в одну команду для яркого фотокола на культовом пирсе отеля Карлтон. Веселая компания пернатых и зеленых во главе с режиссером Туролом ван Орманом и международной командой дубляжа хорошо повесились на берегу Французской Ривьеры.

В фотоколе приняли участие: Джош Гад («Чак», США), Соня Плакидюк («Фуксия», Украина), Энзо Кнол («Чак», Нидерланды), Ирма Кнол («Мама Бомба», Нидерланды); Туроп ван Орман – режиссер, Джон Коэн – продюсер.

«Я невероятно счастлива быть сегодня тут, на грандиозном фотоколе Angry Birds в кино 2, который проходит на набережной Круазетт. Круто быть частью этого всего, познакомится с талантливыми звездами дубляжа из других стран. Моя розовая мечта исполнилась. Я давно мечтала озвучить анимационного персонажа и теперь я стала украинским голосом птички Фуксии», - рассказала Соня Плакидюк.

На украинских экранах новые приключения птичек появятся 22 августа.