Борьба двух королев: опубликован тизер-трейлер «Малефисенты: Владычицы тьмы»



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Поклонники Анджелины Джоли вдоволь насмотрелись на постер грядущего фильма, которым создатели дразнили их еще в начале марта

Спустя два месяца студия Disney вознаградила зрителей за терпение и представила первый тизер-трейлер «Малефисенты: Владычицы тьмы».

Королева против королевы, — вот что ждет фанатов в сиквеле полюбившейся миллионам людей «Малефисенты». Соперницей Анджелины Джоли выступила Мишель Пфайффер, которая сыграла в картине правительницу по имени Ингрит. Трейлер создает ощущение, что фильм не просто так озаглавили «Владычица тьмы», и Малефисента продемонстрирует свои темные стороны, способные ухудшить ее отношения с принцессой Авророй. Как правильно подметили поклонники, успевшие оценить ролик, главным остается вопрос: будет ли вторая часть лучше первой? Судя по тизеру, можно предположить, что визуальная часть фильма точно оставит всех зрителей довольными.

К Анджелине Джоли и Мишель Пфайффер присоединились Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Джуно Темпл, Читевел Эджиофор, Имельда Стоун, Сэм Райли, Харрис Дикинсон и другие актеры. Режиссерское кресло проекта занял постановщик пятых «Пиратов Карибского моря» Хоаким Роннинг. Премьера фильма «Малефисента: Владычица тьмы» состоится в октябре 2019 года.

Джерело: popcornnews