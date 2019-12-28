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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов

    • Розсилка
    <p>Кайли похвасталась новым браслетом с крупными бриллиантами канареечно-желтого оттенка и парой бриллиантовых сережек</p> <div></div> - Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов

    Кайли похвасталась новым браслетом с крупными бриллиантами канареечно-желтого оттенка и парой бриллиантовых сережек

    Юная богачка из списка Forbes с детства привыкла к роскоши

    Самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер показала, чем ее наградил щедрый Санта на Рождество. В Snapchat участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» продемонстрировала 5 подарочных сумок «Биркин», стоимость каждой из которых варьируется от $10 тысяч до $300 тысяч.

    Помимо этого, Кайли похвасталась новым браслетом с крупными бриллиантами канареечно-желтого оттенка и парой бриллиантовых сережек.

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    Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

    Юная миллиардерша из списка Forbes с детства привыкла к роскоши, и даже ее годовалую дочь начинают приучать к щедрым презентам. Так, недавно 64-летняя Крис Дженнер подарила полуторагодовалой Сторми собственный двухэтажный особняк.

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    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов
    Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов

     Читайте также: Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна

     

    знаменитости Рождество Кардашьян
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