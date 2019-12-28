Кайли Дженнер получила на Рождество пять подарков стоимостью в несколько миллионов долларов



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Кайли похвасталась новым браслетом с крупными бриллиантами канареечно-желтого оттенка и парой бриллиантовых сережек

Юная богачка из списка Forbes с детства привыкла к роскоши

Самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер показала, чем ее наградил щедрый Санта на Рождество. В Snapchat участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» продемонстрировала 5 подарочных сумок «Биркин», стоимость каждой из которых варьируется от $10 тысяч до $300 тысяч.

Помимо этого, Кайли похвасталась новым браслетом с крупными бриллиантами канареечно-желтого оттенка и парой бриллиантовых сережек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) 25 Дек 2019 в 10:30 PST

Юная миллиардерша из списка Forbes с детства привыкла к роскоши, и даже ее годовалую дочь начинают приучать к щедрым презентам. Так, недавно 64-летняя Крис Дженнер подарила полуторагодовалой Сторми собственный двухэтажный особняк.