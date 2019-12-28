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    Шоу-биз

    Аlyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет

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    <p>Поклонники звезды отметили, что Альона совсем не изменилась</p> <div></div> - Аlyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет

    Поклонники звезды отметили, что Альона совсем не изменилась

    Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

    Рэперша смонтировала видео из фото разных периодов жизни

    Популярная украинская рэперша Аlyona Alyona показала, как изменилась за десять лет.В своем Инстаграме артистка опубликовала видео с фото разных годов. На первом снимке маленькая Альона позирует в красном платье и с обезьянкой. Далее фаны видят воспитательницу детского сада в кремовом костюме и с красной папкой в руках. Две следующие фотографии сделаны уже во времена бешеной популярности рэперши.

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    Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

    «Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?», - в шутку подписала публикацию аlyona alyona.

    В ответ фанаты отметили, что звезда совсем не изменилась. «Как была красавицей, так и ею осталась», «Не изменилась совсем», «Глаза сужаются от счастья и улыбки», - писали пользователи под видео.

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