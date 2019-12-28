Аlyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет
Поклонники звезды отметили, что Альона совсем не изменилась
Рэперша смонтировала видео из фото разных периодов жизни
Популярная украинская рэперша Аlyona Alyona показала, как изменилась за десять лет.В своем Инстаграме артистка опубликовала видео с фото разных годов. На первом снимке маленькая Альона позирует в красном платье и с обезьянкой. Далее фаны видят воспитательницу детского сада в кремовом костюме и с красной папкой в руках. Две следующие фотографии сделаны уже во времена бешеной популярности рэперши.
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«Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?», - в шутку подписала публикацию аlyona alyona.
В ответ фанаты отметили, что звезда совсем не изменилась. «Как была красавицей, так и ею осталась», «Не изменилась совсем», «Глаза сужаются от счастья и улыбки», - писали пользователи под видео.