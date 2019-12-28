Аlyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет



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Поклонники звезды отметили, что Альона совсем не изменилась Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Рэперша смонтировала видео из фото разных периодов жизни

Популярная украинская рэперша Аlyona Alyona показала, как изменилась за десять лет.В своем Инстаграме артистка опубликовала видео с фото разных годов. На первом снимке маленькая Альона позирует в красном платье и с обезьянкой. Далее фаны видят воспитательницу детского сада в кремовом костюме и с красной папкой в руках. Две следующие фотографии сделаны уже во времена бешеной популярности рэперши.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 27 Дек 2019 в 7:31 PST

«Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?», - в шутку подписала публикацию аlyona alyona.

В ответ фанаты отметили, что звезда совсем не изменилась. «Как была красавицей, так и ею осталась», «Не изменилась совсем», «Глаза сужаются от счастья и улыбки», - писали пользователи под видео.