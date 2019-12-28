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    Жизнь

    В сети появилось пикантное фото Алекскандра Усика с женой

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    <p>Некоторые посчитали наряд Екатерины слишком откровенным</p> <div></div> - В сети появилось пикантное фото Алекскандра Усика с женой

    Некоторые посчитали наряд Екатерины слишком откровенным

    Фото: instagram.com/alena.sergeevaa/

    Александр Усик нежно обнял супругу у елки

    В сети появились совместные фото украинского боксера Александра Усика и его супруги Екатерины. Снимки в Инстаграме опубликовала фотограф Алена Сергеева. На фото пара позирует возле елки, и Усик обнимает супругу.

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    В сети появилось пикантное фото Алекскандра Усика с женой
    В сети появилось пикантное фото Алекскандра Усика с женой
    Фото: instagram.com/alena.sergeevaa/

    Поклонники разделились во мнениях. Одни восторженно восприняли новогодние образы пары: «Красивые и счастливые», «Прекрасная пара», «Усик и женусик», «Очень классная фотка», «Теперь понятно, почему ты постоянно улыбаешься». Нашлись также и фанаты, которые посчитали платье супруги украинского боксера слишком открытым: «Александр, почему жена одевается так откровенно», – возмущаются пользователи.

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