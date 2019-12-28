В сети появилось пикантное фото Алекскандра Усика с женой



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Некоторые посчитали наряд Екатерины слишком откровенным Фото: instagram.com/alena.sergeevaa/

Александр Усик нежно обнял супругу у елки

В сети появились совместные фото украинского боксера Александра Усика и его супруги Екатерины. Снимки в Инстаграме опубликовала фотограф Алена Сергеева. На фото пара позирует возле елки, и Усик обнимает супругу.

Поклонники разделились во мнениях. Одни восторженно восприняли новогодние образы пары: «Красивые и счастливые», «Прекрасная пара», «Усик и женусик», «Очень классная фотка», «Теперь понятно, почему ты постоянно улыбаешься». Нашлись также и фанаты, которые посчитали платье супруги украинского боксера слишком открытым: «Александр, почему жена одевается так откровенно», – возмущаются пользователи.