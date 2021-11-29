Линдси Лохан выходит замуж за арабского миллионера

Жизнь бывшей бунтарки, за которую переживал, кажется, весь мир, налаживается

Звезда Голливуда Линдси Лохан поделилась важным событием – ее возлюбленный, арабский финансист, сделал Линдси предложение руки и сердца. И, разумеется, преподнес дорогущее кольцо.

Вчера актриса сказала заветное «да» бизнесмену Бадеру Шаммасу, с которым встречается уже больше года. Мужчина подарил ей шикарное помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Публикацию с милыми фотографиями будущего мужа Линдси подписала нежно: «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее».

Об избраннике Лохан известно немного – Шаммас работает помощником вице-президента в международной компании в Дубае. Там, кстати, парочка и познакомилась когда-то. Причем, сначала не афишировали отношения, но потом они пришли вместе на музыкальный фестиваль.

Сейчас можно уверенно сказать: жизнь бывшей бунтарки, за которую переживал, кажется, весь мир, налаживается. Пьяные тусовки, тяжелая наркотическая зависимость – все позади.

К тому же, любимица публики вскоре вернется и на экраны. Как ранее сообщало издание Variety, Линдси сыграет в романтическом рождественском фильме. Съемки проекта должны стартовать буквально на днях.

Ранее бывшая участница шоу «Танцы со звездами» и солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов.

«Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.