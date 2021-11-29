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    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото

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    Артур Логай и Анна Карелина - Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Артур Логай и Анна Карелина
    .com/karelina.ann__/

    До начала кинокарьеры Логай участвовал в проекте «Х-фактор»

    Вчера состоялся финал проекта «Танцы со звездами». По результатам голосования победу одержали Артур Логай и Анна Карелина.

    Собрали для вас яркие факты из жизни победителей.

    Анна Карелина

    О партнерше Артура Логая известно мало. Девушка родилась в поселке Турийск на Волыни.

    До проекта Аня преподавала хореографию в Киевском национальном университете культуры и искусств.

    Карелина в браке с июля 2020 года. Ее возлюбленного зовут Александр.

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    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото
    .com/karelina.ann__/

    Артур Логай

    Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Два года учился в Запорожском национальном техническом университете, где изучал международный туризм. Потом переехал в Киев.

    Актер до начала кинокарьеры, в 2014 году, участвовал в проекте «Х-фактор» в команде грузинской певицы Нино Катамадзе.

    Дебютировал в кино в 2018 году ролью колдуна в мистическом телесериале «Колдуньи». Также известен по ролям в сериалах «Киев днем и ночью», «Колдуньи», «Великие Вуйки», «Моя любимая Страшко».

    Состоит в браке с Евгенией Павленко, пара воспитывает одного ребенка.

    Ранее бывшая участница шоу «Танцы со звездами» и солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов.

    «Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Что известно о победителях «Танцев со звездами». Факты и лучшие фото