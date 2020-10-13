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    Шоу-биз

    «Как конфетка». Каменских подчеркнула фигуру платьем-бюстье с «конфетти» (фото)

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    Певица Настя Каменских - «Как конфетка». Каменских подчеркнула фигуру платьем-бюстье с «конфетти» (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Образ певицы дополнили ярко-розовые туфли-лодочки на шпильке

    Певица Настя Каменских отметилась на съемках очередного шоу. Перед публикой артистка появилась в ярком нетривиальном наряде, отдав предпочтение концертному платью-бюстье. Избранница музыканта не только подчеркнула достоинства фигуры приталенным фасоном, но и украсила образ необычным принтом в виде россыпи «конфетти».

    «Фот это зажгли! Воздух на паркете и на звездном балконе, где я была ведущей, был просто пронизан латиноамериканской страстью!» — отметила певица, дав понять, что съемки были посвящены танцевальному конкурсу.

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    «Как конфетка». Каменских подчеркнула фигуру платьем-бюстье с «конфетти» (фото)
    «Как конфетка». Каменских подчеркнула фигуру платьем-бюстье с «конфетти» (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Свой вечерний аутфит Каменских дополнила яркими розовыми туфлями-лодочками на шпильке. Также особое внимание поп-дива уделила украшениям, в качестве аксессуаров она подобрала крупные серьги-кольца. Длинные вьющиеся локоны, завитые в голливудском стиле на крупную волну певица собрала в высокий хвост.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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