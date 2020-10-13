«Как конфетка». Каменских подчеркнула фигуру платьем-бюстье с «конфетти» (фото)



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Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Образ певицы дополнили ярко-розовые туфли-лодочки на шпильке

Певица Настя Каменских отметилась на съемках очередного шоу. Перед публикой артистка появилась в ярком нетривиальном наряде, отдав предпочтение концертному платью-бюстье. Избранница музыканта не только подчеркнула достоинства фигуры приталенным фасоном, но и украсила образ необычным принтом в виде россыпи «конфетти».

«Фот это зажгли! Воздух на паркете и на звездном балконе, где я была ведущей, был просто пронизан латиноамериканской страстью!» — отметила певица, дав понять, что съемки были посвящены танцевальному конкурсу.

Свой вечерний аутфит Каменских дополнила яркими розовыми туфлями-лодочками на шпильке. Также особое внимание поп-дива уделила украшениям, в качестве аксессуаров она подобрала крупные серьги-кольца. Длинные вьющиеся локоны, завитые в голливудском стиле на крупную волну певица собрала в высокий хвост.

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