Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)

Девушка придерживается строгой диеты, которая определенно стоит того

Модель Victoria's Secret Келли Гейл привыкла ловить на себе восхищенные взгляды, когда она дефилирует по подиуму. Но этого ей оказалось мало, и 25-летняя девушка выставила невероятно красивое фото с отдыха, на котором предстала в маленьком красном купальнике. Фанаты тут же обратили внимание на фигуру модели, которая даже во время карантина остается в прекрасной физической форме.

Шведско-австралийская красавица, на которую подписано 1,4 млн пользователей Instagram, подняла руки к волосам, показав длинные стройные ноги и накачанный пресс. Однако за такой идеальной фигурой стоит настоящий труд, включая не только тренировки, но и строгую диету.

«Мой завтрак — это зеленый сок из сельдерея, капусты, шпината, огурца, двух лимонов и большого количества имбиря. Потом тренировка, а в обед я стараюсь есть больше белков», - призналась Келли Гейл.

Даже коллеги Келли не смогли устоять от комплиментов, несмотря на конкуренцию. Девушки написали восторженные слова со смайликами, решив тут же записаться в зал. Сама Келли попала в модельный бизнес в 13 лет, и, хоть родители поначалу были против, уже совсем скоро она подписала контракт с H&M. В 2013 году она впервые поучаствовала в финальном показе Victoria's Secret.

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