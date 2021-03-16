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    Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)

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    Модель Victoria's Secret Келли Гейл - Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)
    Модель Victoria's Secret Келли Гейл
    instagram.com/kellybellyboom/

    Девушка придерживается строгой диеты, которая определенно стоит того

    Модель Victoria's Secret Келли Гейл привыкла ловить на себе восхищенные взгляды, когда она дефилирует по подиуму. Но этого ей оказалось мало, и 25-летняя девушка выставила невероятно красивое фото с отдыха, на котором предстала в маленьком красном купальнике. Фанаты тут же обратили внимание на фигуру модели, которая даже во время карантина остается в прекрасной физической форме.

    Шведско-австралийская красавица, на которую подписано 1,4 млн пользователей Instagram, подняла руки к волосам, показав длинные стройные ноги и накачанный пресс. Однако за такой идеальной фигурой стоит настоящий труд, включая не только тренировки, но и строгую диету.

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    Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)
    Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)
    Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)
    Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)
    Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)
    Уже подготовилась к лету. Модель Victoria's Secret сводит мужчин с ума своей красотой (фото)
    instagram.com/kellybellyboom/

    «Мой завтрак — это зеленый сок из сельдерея, капусты, шпината, огурца, двух лимонов и большого количества имбиря. Потом тренировка, а в обед я стараюсь есть больше белков», - призналась Келли Гейл.

    Даже коллеги Келли не смогли устоять от комплиментов, несмотря на конкуренцию. Девушки написали восторженные слова со смайликами, решив тут же записаться в зал. Сама Келли попала в модельный бизнес в 13 лет, и, хоть родители поначалу были против, уже совсем скоро она подписала контракт с H&M. В 2013 году она впервые поучаствовала в финальном показе Victoria's Secret.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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