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    Шоу-биз

    «Какие сладкие». Каменских променяла Потапа на четырех красоток в бикини (фото)

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    Певица Настя Каменских - «Какие сладкие». Каменских променяла Потапа на четырех красоток в бикини (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда улетела в отпуск в Кемер

    Поп-звезда Настя Каменских решила отдохнуть этим летом в Турции. Как ей удалось вырваться на Средиземное море, звезда не рассказывает, однако с удовольствием делится солнечными кадрами из отпуска.

    Яркая брюнетка успела сменить уже несколько купальников, устраивая все новые и новые фотосессии на набережной. Что говорить – певице есть, что показать и чем похвастаться.

    Леопардовый купальник жена Потапа сменила на полосатое бикини на завязках, а затем примерила черный.

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    «Какие сладкие». Каменских променяла Потапа на четырех красоток в бикини (фото)
    «Какие сладкие». Каменских променяла Потапа на четырех красоток в бикини (фото)
    «Какие сладкие». Каменских променяла Потапа на четырех красоток в бикини (фото)
    «Какие сладкие». Каменских променяла Потапа на четырех красоток в бикини (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Последний снимок, который она обнародовала в личном блоге, пожалуй, можно назвать одним из самых эффектных. В кадре Каменских предстает не одна, а в компании не менее привлекательных красоток. Стоит ли говорить, что это фото произвело фурор среди ее подписчиков.

    «Ах, какие сладкие», «Мне нравится эта команда!», «Ну что тут скажешь – бомбические девочки», «Настенька, как всегда, фото – огонь, а ты королева пляжа», — прокомментировали снимок фолловеры.

    Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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