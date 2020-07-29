Бритни Спирс в «змеином» бикини показала пикантное тату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38-летняя певица Бритни Спирс сделала необычный нательный рисунок instagram.com/britneyspears/

Певица продемонстрировала его, снявшись в бикини

Новая публикация американской поп-звезды Бритни Спирс в Инстаграме вызвала вопросы у ее поклонников. На фото артистка собрала волосы, ярко накрасила глаза, надела бикини со змеиным принтом и показала нательные рисунки.

Разнообразные знаки певица сделала с помощью белой хны. Ими блондинка украсила всё тело, начиная от плеч и заканчивая ногами. «Я увлеклась хной. Думаю, я требую внимания», - заявила Бритни.

Фанаты заподозрили, что в этих рисунках кроется тайный смысл, которым им нужно разгадать для спасения любимой исполнительницы. А последняя фраза и вовсе заставила фолловеров поверить в свои теории заговоров. «Ребята, она тут уже кричит о помощи», «Это не Бритни уже. Я не узнаю ее», «Надо что-то срочно делать. Как ее спасти?», - заволновались поклонники, запустившие в Сети движение #FreeBritney.

«Хранители»Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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