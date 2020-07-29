Вес и длина ножек. Полякова в микробикини раскрыла секреты своего тела



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Певица Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Певица похвасталась стройными спортивными формами и кулинарными талантами

Поп-звезда Оля Полякова может похвастаться точеными формами и стальным прессом с кубиками – это результат ее постоянных усилий и трудов. На днях артистка предстала в бело-голубом бикини с принотом горошек и красными вставками. Она позирует босиком на траве на фоне дачных построек. Глаза спрятаны от солнца за темными очками, а волосы свободно развиваются.

«На даче! Пошла готовить кабачковую икру!» - с юмором подписала кадр звезда.

instagram.com/polyakovamusic/

Поклонники искупали певицу в овациях и комплиментах, восхищаясь ее идеальной формой, спортивным подтянутым тело и соблазнительной фигурой. Звезда охотно отвечала на вопросы поклонников и в порыве откровения даже рассекретила свои некоторые параметры. Так, ее вес составляет 65 кг, а длина ног – 126. К слову, у обладательницы самых длинных ножек в мире, россиянки Екатерины Лысиной, эта цифра составляет 133 см, так что Оля может похвастаться практически рекордными параметрами!

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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