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    Шоу-биз

    Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)

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    <p>Чтобы развеять все подозрения о взаимной неприязни, Каменских и Полякова поцеловались</p> <div></div> - Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)

    Чтобы развеять все подозрения о взаимной неприязни, Каменских и Полякова поцеловались

    Артистки пришли в платьях одинакового цвета

    Секс-символы украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Оля Полякова страстно поцеловались во время второго прямого эфира десятого сезона «Х-фактор». Фотография пикантного момента опубликовали в Инстаграме телеканала «СТБ».

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    Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)
    Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)
    Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)
    Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)
    Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)

    Так, сообщается, что на шоу артистки пришли в платьях одинакового цвета – красного. Из-за этого многие зрители решили, что Каменских и Полякова не смогли договориться между собой из-за конкуренции. Ведь в сети уже давно поговаривают о соперничестве между двумя звездами.

    Сами певицы объяснили, что такой выбор нарядов означает, что шоу будет страстным. И, чтобы развеять все подозрения о взаимной неприязни, Каменских и Полякова поцеловались.

     

    Х-фактор Настя Каменских Оля Полякова
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