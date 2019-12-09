Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (фото)



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Чтобы развеять все подозрения о взаимной неприязни, Каменских и Полякова поцеловались

Артистки пришли в платьях одинакового цвета

Секс-символы украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Оля Полякова страстно поцеловались во время второго прямого эфира десятого сезона «Х-фактор». Фотография пикантного момента опубликовали в Инстаграме телеканала «СТБ».

Так, сообщается, что на шоу артистки пришли в платьях одинакового цвета – красного. Из-за этого многие зрители решили, что Каменских и Полякова не смогли договориться между собой из-за конкуренции. Ведь в сети уже давно поговаривают о соперничестве между двумя звездами.

Сами певицы объяснили, что такой выбор нарядов означает, что шоу будет страстным. И, чтобы развеять все подозрения о взаимной неприязни, Каменских и Полякова поцеловались.