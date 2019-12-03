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    Шоу-биз

    Настя Каменских подразнила мужчин в платье с пикантным разрезом без нижнего белья

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    <p>В дерзком наряде звезда получила награду как &laquo;Певица года&raquo; на премии M1 Music Awards-2019</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> <div></div> - Настя Каменских подразнила мужчин в платье с пикантным разрезом без нижнего белья

    В дерзком наряде звезда получила награду как «Певица года» на премии M1 Music Awards-2019

    instagram.com/kamenskux/

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса восхитила поклонников дерзким луком

    32-летняя Настя Каменских подразнила поклонников смелым выходом. Артистка появилась на церемонии вручения музыкальной премии в Киеве в черном макси-платье.

    Лаконичный наряд со смелым разрезом на бедре явственно подчеркнул отсутствие нижнего белья у супруги Потапа. Певица кокетливо поставила руки на талию и приоткрыла рот, глядя прямо в объектив камеры.

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    Настя Каменских подразнила мужчин в платье с пикантным разрезом без нижнего белья
    Настя Каменских подразнила мужчин в платье с пикантным разрезом без нижнего белья
    Настя Каменских подразнила мужчин в платье с пикантным разрезом без нижнего белья
    Настя Каменских подразнила мужчин в платье с пикантным разрезом без нижнего белья
    instagram.com/kamenskux/

    Наряд брюнетка дополнила эффектным аксессуаром: черной маской на половину лица, которая придала всему ее образу толику томности.

    Пышные кудри звезде собрали в высокий хвост: ее длинные локоны соблазнительно опустились на плечи. Темный маникюр, классические стрелки и взгляд тигрицы: в таком образе звезда получила награду как «Певица года» на премии M1 Music Awards-2019.

     

    Настя Каменских певица
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