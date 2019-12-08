Потап, Кароль, Билык и Полякова поздравили бойцов ВСУ на передовой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинские звезды прилетели на передовую, чтобы поздравить военных с Днем Вооруженных сил Украины

Представители украинского шоу-бизнеса, похоже, сделали для себя важный выбор о том, с кем быть в развязанном Россией военном конфликте на Донбассе и смело отправились на передовую для того, чтобы поздравить военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Фото и видео встречи появились в соцсетях артистов. В кадре видно Потапа, Tayanna (Татьяну Решетняк), Олю Полякову, Тину Кароль, Ирину Билык, Александра Пономарева и участников рок-группы «The Hardkiss». Артистов привезли на военном самолете.

В Крымское Луганской области наведались Потап и Таянна. В компании солдат звезды спели под гитару (Потап подарил подарил ее военным и показал это в сторис). Исполнили как свои песни, так и украинские народные. Военные поблагодарили артистов.

«С Днем Вооруженных сил Украины! Дорогие защитники, пусть у вас всегда хватает сил, крепости духа и веры! И в дальнейшем своим важным делом напоминайте всему миру о том, что наша страна в надежных руках», - написла Решетняк в Instagram.

Оля Полякова побывала в Марьинке и Красногоровке. Певица исполнила «Шлепки» и «Бышего».

Билык поздравила 72 бригаду в Золотом. Она спела в солдатской столовой, а Тина Кароль с тортом приехала в Станицу Луганскую. Солдаты подарили ей цветы.

Александр Пономарев выступил в Авдеевке, пока «The Hardkiss» побывали в Троицком.