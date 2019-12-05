Самые популярные музыкальные видео 2019 года на YouTube в Украине
Пока весь мир сходит с ума по латиноамериканским ритмам, первые места в украинском топе традиционно занимает российский контент
В первой десятке только две песни на украинском языке
Сегодня популярный видеохостинг YouTube традиционно представил YouTube Rewind 2019 – подборку самых популярных видео года на YouTube.
Весь уходящий год в музыке продолжалось сильное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Смотрите топ-10 самых популярных музыкальных видео в мире здесь.
Пока весь мир сходит с ума по латиноамериканским ритмам, первые места в украинском топе традиционно занимает российский контент. В первой десятке сразу 6 исполнителей из шоу-бизнеса страны-агрессора, а клипы на песни Александра Ревы и вовсе заняли первые две позиции. Тем временем, в первой десятке только две песни на украинском языке.
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине
Артур Пирожков - Зацепила (Премьера Клипа 2019)
Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера Клипа 2019)
Время И Стекло - Дим
Artik & Asti Feat. Артем Качер - Грустный Дэнс (Official Video)
Nk Настя Каменских -- Пoпа Как У Ким (Official Video)
Rasa - Пчеловод Премьера Клипа 2019
Gayazov$ Brother$ - До Встречи На Танцполе Official Video
Billie Eilish - Bad Guy
Jerry Heil - #Охрана_Отмєна (Lyric Video)
Тима Белорусских - Витаминка (Премьера Официального Клипа)
Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит «Плакала» от популярного украиноязычного канала «Чоткий Паца». В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 годуKazka - Плакала (Пародія)
Фиксики - Новые Серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
Я, Ты, Он, Она - Романтическая Комедия 2018
Жигуль - Пародія Дима Билан - Молния
Маша И Медведь - Ура! Скоро Каникулы!
Бокс Александр Усик Vs Чазз Уизерспун
Чинилы И Большой Секрет
Слуга Народа 3. Выбор - 1 Серия Премьера Сериала 2019
Колыма - Родина Нашего Страха / Kolyma - Birthplace Of Our Fear
Холостяк 9 – Выпуск 1 От 08.03.2019