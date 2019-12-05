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    Шоу-биз

    Самые популярные музыкальные видео 2019 года на YouTube в Украине

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    <p>Пока весь мир сходит с ума по латиноамериканским ритмам, первые места в украинском топе традиционно занимает российский контент</p> <div></div> - Самые популярные музыкальные видео 2019 года на YouTube в Украине

    Пока весь мир сходит с ума по латиноамериканским ритмам, первые места в украинском топе традиционно занимает российский контент

    В первой десятке только две песни на украинском языке

    Сегодня популярный видеохостинг YouTube традиционно представил YouTube Rewind 2019 – подборку самых популярных видео года на YouTube.

    Весь уходящий год в музыке продолжалось сильное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Смотрите топ-10 самых популярных музыкальных видео в мире здесь.

    Пока весь мир сходит с ума по латиноамериканским ритмам, первые места в украинском топе традиционно занимает российский контент. В первой десятке сразу 6 исполнителей из шоу-бизнеса страны-агрессора, а клипы на песни Александра Ревы и вовсе заняли первые две позиции. Тем временем, в первой десятке только две песни на украинском языке.

    Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине

    Артур Пирожков - Зацепила (Премьера Клипа 2019)

    Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера Клипа 2019)

    Время И Стекло - Дим

    Artik & Asti Feat. Артем Качер - Грустный Дэнс (Official Video)

    Nk Настя Каменских -- Пoпа Как У Ким (Official Video)

    Rasa - Пчеловод  Премьера Клипа 2019

    Gayazov$ Brother$ - До Встречи На Танцполе Official Video

    Billie Eilish - Bad Guy

    Jerry Heil - #Охрана_Отмєна (Lyric Video)

    Тима Белорусских - Витаминка (Премьера Официального Клипа)

    Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит «Плакала» от популярного украиноязычного канала «Чоткий Паца». В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

    Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году

    Kazka - Плакала (Пародія)
    Фиксики - Новые Серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
    Я, Ты, Он, Она - Романтическая Комедия 2018
    Жигуль - Пародія Дима Билан - Молния
    Маша И Медведь - Ура! Скоро Каникулы!
    Бокс Александр Усик Vs Чазз Уизерспун
    Чинилы И Большой Секрет
    Слуга Народа 3. Выбор - 1 Серия Премьера Сериала 2019
    Колыма - Родина Нашего Страха / Kolyma - Birthplace Of Our Fear
    Холостяк 9 – Выпуск 1 От 08.03.2019

    знаменитости Украинская музыка Настя Каменских шоу-бизнес Kazka новости YouTube новости
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