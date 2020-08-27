Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)



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Ведущий и продюсер Юрий Горбунов отпраздновал юбилей

Ведущий пригласил друзей в один из столичных ресторанов.

Заслуженному артисту Украины исполнилось 50 лет, с чем его очень нежно и трогательно поздравила жена Екатерина Осадчая. По случаю празднования Горбунов собрал друзей и родственников в одном из столичных ресторанов.

Поздравить юбиляра пришло немало знаменитостей. Так, присутствующих иногда своими шутками веселил рэпер и продюсер, близкий друг семьи Осадчей и Горбунова Потап.

Его жена Настя Каменских подъехала позже, поскольку в этот день выступала в Черкассах. Для именинника Каменских подготовила сюрприз и специально для него исполнила свой хит «Попа как у Ким».

Также праздник Горбунова с ним разделили Оля Полякова, Дмитрий Монатик с женой Ириной, Ольга Навроцкая, Фагот, Тина Кароль, Алексей Завгородний (Позитив) и многие другие.

Во время одного из тостов жена Горбунова, ведущая Екатерина Осадчая не сдерживая слез поблагодарила его за то, что он такой замечательный, призналась в любви и поблагодарила за сына Ивана.

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