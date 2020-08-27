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    Шоу-биз

    Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)

    • Розсилка
    Ведущий и продюсер Юрий Горбунов отпраздновал юбилей - Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)
    Ведущий и продюсер Юрий Горбунов отпраздновал юбилей

    Ведущий пригласил друзей в один из столичных ресторанов.

    Заслуженному артисту Украины исполнилось 50 лет, с чем его очень нежно и трогательно поздравила жена Екатерина Осадчая. По случаю празднования Горбунов собрал друзей и родственников в одном из столичных ресторанов.

    Поздравить юбиляра пришло немало знаменитостей. Так, присутствующих иногда своими шутками веселил рэпер и продюсер, близкий друг семьи Осадчей и Горбунова Потап.

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    Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)
    Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)
    Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)
    Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)
    Каменских показала Горбунову «попу как у Ким» в честь 50-летия ведущего (фото)

    Его жена Настя Каменских подъехала позже, поскольку в этот день выступала в Черкассах. Для именинника Каменских подготовила сюрприз и специально для него исполнила свой хит «Попа как у Ким».

    Также праздник Горбунова с ним разделили Оля Полякова, Дмитрий Монатик с женой Ириной, Ольга Навроцкая, Фагот, Тина Кароль, Алексей Завгородний (Позитив) и многие другие.

    Во время одного из тостов жена Горбунова, ведущая Екатерина Осадчая не сдерживая слез поблагодарила его за то, что он такой замечательный, призналась в любви и поблагодарила за сына Ивана.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юрий Горбунов начал учить маленького сына управлять яхтой

     Читайте также: Похудевшая Каменских призналась, что позволяет себе сладкое и выпечку
    Оля Полякова новости Настя Каменских Юрий Горбунов Потап
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