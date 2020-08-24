Как звезды поздравили украинцев с Днем Независимости



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Певец Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk/

Украинские селебритис празднуют 29-летие независимости

Сегодня, 24 августа, вся Украина празднует 29 лет независимости. По этому случаю украинские звезды вам предстоит поздравить соотечественников с праздником в своих фотоблог.

Так, Лилия Подкопаева, Святослав Вакарчук, Настя Каменских, Потап, Олег Винник, Маша Ефросинина и многие другие селебритис оставили теплые слова пожеланий, под своими праздничными снимками.

Лилия Подкопаева

instagram.com/podkopayeva_official/

«Друзья, с Днем Независимости нас всех! Я горжусь красотой нашей страны и, особенно, мужеством своего народа! Главное, чего нам всем хочется пожелать, — это непоколебимой веры и оптимизма. Помните, что за черными полосами всегда идут белые, а упорство всегда вознаграждается. я твердо верю в светлое будущее нашей страны, страны независимой, целостной и процветающей! Пусть мир и благополучие будет в доме каждого украинском! Счастья вам! я горжусь, что я украинка!», — отметила спортсменка

Святослав Вакарчук

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

«29 лет назад в этот день ты стала собой! Люблю тебя как маму, люблю тебя как дочь, люблю тебя как сестру! С твоим праздником, Украина!», — поздравил артист.

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

«С праздником, Украина! Ты неповторима! Такая красивая, талантливая, цветущая и такая сильная, я люблю тебя, моя Украина! С Днем Рождения», — присоединилась к поздравлениям певица.

Потап

.com/realpotap/

Присоединился к поздравлениям и рэпер Потап. Артист записал видеообращение, в котором также поздравил с 50-летием своего друга, известного ведущего Юрия Горбунова.

«Торжественное приветствие Президента шоу-бизнеса Алексея Потапенко с Днем независимости и юбилеем Юрия Горбунова 50!»

Юлия Санина (The Hardkiss)





instagram.com/the_hardkiss/

«С Днем Независимости Украины» — лакончно написала исполнительница, под ярким своим снимком.

Олег Винник





instagram.com/olegg.vynnyk/

«Дорогая Украина, поздравляю с Днем Независимости! Мира, согласия, счастья. Люблю бесконечно», — написал под фото артист.