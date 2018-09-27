Кайли Миноуг рассказала о новом возлюбленном: Я благодарна судьбе за то, что он есть в моей жизни



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Кайли Миноуг и ее новый возлюбленный

Кайли Миноуг не везло в любви, но встреча с 44-летним креативным директором журнала GQ Полом Соломонсом все изменила

На днях певица сама призналась, что новые отношения совсем не похожи на ее предыдущие романы, и она наконец-то счастлива.

«Это не идет в сравнение с тем, что у меня было раньше. Это прекрасно. Он не гастролирует со мной только потому, что у него есть работа и обязательства, но я люблю его за это. И я благодарна судьбе за то, что он есть в моей жизни», — рассказала Кайли.

Кайли и Пола познакомили общие друзья в конце этой весны, и они сразу понравились друг другу. Западные источники передают, Кайли хорошо рядом с Полом — с ним она забывает о неудачных отношениях в прошлом. К слову, звезда даже поменяла свое отношение к браку: если раньше она категорически заявляла, что больше не выйдет замуж, то сейчас уже готова об этом подумать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I NY Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue) 2 Июл 2018 в 4:55 PDT

Напомним, что ранее у Кайли Миноуг были продолжительные отношения с актером Джошуа Сассем, которые закончились болезненным разрывом. Они начали встречаться в 2015 году. Вскоре пара объявила о помолвке, однако в феврале 2017 года они расстались. По слухам, молодой актер изменял певице и, когда Миноуг узнала об очередной интриге жениха с моделью, выгнала его из дома.

Джерело: graziamagazine.ru